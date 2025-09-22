В Госдуме подготовили законопроект о допуске на роды друзей роженицы

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев считает, что любой близкий человек или специалист может оказать значительное влияние на эмоциональное состояние рожающей женщины

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили в Минздрав подготовленный законопроект, который позволит присутствовать на родах не только членам семьи, а также другим лицам по желанию роженицы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект вносит изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан". Авторами инициативы предложено позволить присутствовать на родах любому лицу с согласия роженицы с учетом состояния ее здоровья, за исключением случаев оперативного вмешательства, при наличии условий в роддоме, а также при отсутствии у третьего лица инфекционного заболевания.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что любой близкий человек или специалист может оказать значительное влияние на эмоциональное состояние женщины в родах.

"В этой связи был подготовлен законопроект, направленный на обеспечение права женщины по ее выбору и согласию присутствовать отцу ребенка или иному лицу при рождении ребенка. Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, высказать мнение по подготовленной к внесению в Государственную думу законодательной инициативе", - указано в письме Нечаева министру здравоохранения Михаилу Мурашко.