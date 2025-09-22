Авиакомпании восстановят расписание в течение двух дней

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Вылет 20 авиарейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, где в ночь на понедельник вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Авиакомпании восстановят расписание полетов в течение двух дней, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили о 60 задержанных рейсах и двух отмененных (из Москвы).

"На текущий момент задержаны вылеты (более двух часов) 20 рейсов. В течение 1-2 дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт продолжает работу в усиленном режиме и непрерывно обслуживает самолеты, чтобы выполнить суточный план полета в полном объеме. Обстановка в терминале аэропорта спокойная, все операции выполняются штатно.

В ночь на понедельник на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения, он временно не принимал и не отправлял самолеты. Экипажи 18 рейсов в связи с ситуацией приняли решения об уходе на запасные аэродромы, все самолеты вернулись в Сочи, аэропорт приступил к работе по фактическому расписанию.