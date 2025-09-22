Артист передал ученикам Суджанской спортивной школы тренажеры, инвентарь и экипировку

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов привез адресную гуманитарную помощь для многодетных семей, ранее эвакуированных из Суджанского района. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Орион".

"Депутат ГД РФ, народный артист России Дмитрий Певцов от Фонда гуманитарных инициатив "Орион" привез в Курск адресную гуманитарную помощь для многодетных семей, ранее эвакуированных из Суджанского района", - говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что артист встретился с 15 многодетными семьями, в которых воспитываются более 50 детей. По их запросам фонд "Орион" закупил холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику, а дети получили подарки, необходимые для учебы, занятий спортом и творчеством, а также развивающие игры. "Это замечательная, мне кажется, акция причастности всей страны, и в том числе фонда "Орион", к общему делу нашей помощи тем, кому сейчас трудно!" - поделился Певцов.

После встречи с семьями он посетил юных спортсменов Суджанской спортивной школы и передал им тренажеры, инвентарь и экипировку от фонда "Орион". "Мы все привезем в расположение спортивной школы, где она сейчас в Курске базируется. Я думаю, на этой неделе уже юные спортсмены в полной мере ощутят все прелести и нового спортивного инвентаря, и новой экипировки", - отметил временно исполняющий обязанности министра культуры и спорта Курской области Михаил Чернышев.

Глава Суджанского района Алексей Спиридонов поблагодарил за помощь, а также подчеркнул, что жители не сдаются, борются. "Мы надеемся, что мы вернемся на эту территорию и будем жить и процветать", - отметил он.

После передачи гуманитарной помощи на сцене Курской государственной филармонии при поддержке фонда "Орион" с участием Дмитрия Певцова прошли литературно-музыкальные вечера.