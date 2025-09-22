Ей было 85 лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Мать заслуженного артиста России Леонида Агутина Людмила Агутина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил певец в своем Telegram-канале.

По словам Агутина, он знал, что однажды это произойдет, но не верил. Певец в своем сообщении выразил скорбь добрыми и нежными словами о матери, назвав ее своим Ангелом хранителем. Он вспомнил, как Людмила Агутина вместе с отцом исполнителя приезжала к нему в пионерский лагерь. Он назвал то лето чудесным и настоящим, когда певец был счастлив. Агутин с сожалением отметил, что это лето кончилось и больше уже никогда не начнется.

Артист закончил свой прощальный пост обращением к покойной матери. Агутин написал о своей любви к ней и о вере, что Людмила находится на пути в мир для самых лучших людей.

Людмила (Школьникова) Агутина родилась 20 июня 1940 года. Работала преподавателем начальных классов, являлась заслуженным учителем России. Была в браке с Николаем Агутиным. 16 июля 1968 года родила Леонида Агутина. Когда Леониду было 14 лет Людмила и Николай Агутины развелись.