КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Тематическая образовательная программа "Медиастарт", организованная "НЬЮМ ТАСС" совместно с центром "ШУМ" (центр развития молодежных медиа), завершилась в Калининградской области. Проект собрал 140 школьников от 14 до 17 лет из разных регионов России, сообщила пресс-служба центра.

Образовательная программа "Медиастарт" была построена на сочетании теории и практики: участники посещали мастер-классы, получали консультации ведущих специалистов и сразу применяли новые знания в командной работе. Своим опытом с подростками делились эксперты федерального уровня. Руководитель "НЬЮМ ТАСС" Дарья Черняховская рассказала о возможностях SMM и принципах построения молодежных медиа. Шеф-редактор "НЬЮМ ТАСС" Анна Плюснина провела занятия по фактчекингу и объяснила, как в условиях "информационного шума" оставаться объективным и ответственным журналистом.

"Тематический образовательный заезд "Медиастарт" показал, насколько важно сегодня интегрировать современные медиа в образовательный процесс школьников. Очень ценно, что ведущие федеральные эксперты приехали в Калининградскую область, чтобы напрямую работать со школьниками, передавать им профессиональные навыки и вдохновлять на новые свершения", - сказала министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

"Медиастарт" - яркий пример того, как образовательные инициативы центра помогают ребятам приобрести реальные инструменты для самореализации. В рамках программы мы смогли показать, что медиа - это не абстрактная профессия будущего, а живая сфера, где каждый может найти свое место: будь то журналистика, дизайн, операторское мастерство или продвижение в цифровой среде", - отметила генеральный директор центра развития молодежных медиа "ШУМ" Татьяна Мандрыкина.

Итогом программы стало создание авторских Telegram-каналов, где участники представили проекты на темы образования, философии, литературы, животных и кино. Каждая команда оформила канал, подготовила публикации в пяти форматах - от текстов и опросов до видеороликов и блиц-интервью. "Мы рады, что идет такое четкое взаимодействие между ведущим информационным агентством страны ТАСС и центром "Шум". Школьники, участники заезда, не только получили ценные знания от команды нового юношеского медиа ТАСС, но и сами подали нам много интересных и крутых идей", - поделилась своими впечатлениями Черняховская. В итоге жюри выбрало три канала с наибольшим потенциалом, их авторы получили памятные призы и приглашение на экскурсию в московский офис ТАСС и интерактивный музей агентства.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети", правительства Калининградской области и ГАУ КО "Центр молодежи". Партнер заезда - проект "НЬЮМ ТАСС (новое юношеское медиа ТАСС). Центр развития молодежных медиа "ШУМ" был открыт 4 апреля 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Ключевые проекты центра - Всероссийский молодежный образовательный форум "ШУМ" платформы Росмолодежь, форумы и одноименная Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики. ТАСС - информационный партнер форума.