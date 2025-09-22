После получения загранпаспорта девочка вместе с мамой вернется в Петербург

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Детский омбудсмен помогла живущей в США россиянке оформить документы для дочери, необходимые для возвращения в Россию. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале в мессенджере Max.

"К нам обратилась россиянка, проживающая в США, с просьбой помочь в оформлении паспорта и гражданства РФ для дочери, документы которой отказывался отдавать муж. При нашем содействии ребенок получил гражданство", - написала детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова уточнила, что после получения загранпаспорта девочка вместе с мамой вернется в родной Санкт-Петербург.