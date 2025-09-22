В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил о ложных сообщениях, согласно которым сотрудники горячей линии отговаривают граждан РФ от прививок против гриппа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Сообщения о "специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса" являются фейковыми. В ряде телеграм-каналов распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с 22 сентября по 3 октября 2025 года во всех регионах страны начала действовать ежегодная Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Уточняется, что сотрудники ведомства не получали "инструкций по отговариванию от вакцинации".

"Операторы горячей линии предоставляют актуальную информацию о местах и способах вакцинации, показаниях и противопоказаниях, эффективных мерах профилактики (гигиена рук, использование антисептиков и т. д.)", - добавили в сообщении.

Ведомство призывает россиян беречь себя и обращаться только к официальным источникам для получения достоверной информации.