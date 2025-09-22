В патриотических мероприятиях примут участие школьники, студенты, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, волонтеры и все неравнодушные люди

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Всероссийская акция памяти павших воинов России "Дни белых журавлей" стартовала в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в Год защитника Отечества реализуется масштабный молодежный патриотический проект - XV Всероссийская акция памяти павших воинов России "Дни белых журавлей". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал мероприятие и возглавил попечительский совет акции", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в рамках акции в Санкт-Петербурге и других городах пройдут патриотические мероприятия с участием школьников, студентов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, волонтеров и всех неравнодушных людей. Символом акции стали миллионы белых бумажных журавлей, которые олицетворяют память о подвиге героев и связь между поколениями во все времена.

"Наш общий долг состоит в том, чтобы всеми силами защищать то правое дело, за которое сражались и отдавали свою жизнь отцы, деды, герои специальной военной операции. Только тогда мы будем иметь шанс на общее светлое будущее, свободное от человеческой ненависти и вражды", - процитировали слова Александра Бастрыкина в пресс-службе ведомства.