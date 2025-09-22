Член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков отметил, что при обсуждении вопроса отказа от использования праворульных машин "всегда возникает социальная напряженность в регионах Сибири и Дальнего Востока"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Праворульные автомобили являются частью повседневной жизни для жителей Сибири и Дальнего Востока, поэтому целенаправленно отказываться от использования таких машин в РФ не стоит. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков (СРЗП).

Ранее СМИ сообщили о росте популярности праворульных машин в России в последние годы. На фоне этого вновь появились предложения, направленные на отказ от использования в РФ таких машин.

"Я бы, честно говоря, не трогал эту проблему по той простой причине, что для многих регионов Сибири и Дальнего Востока праворульные машины являются частью повседневной жизни, - сказал депутат. - Давайте оставим людей в покое. Пусть ездят и зарабатывают деньги, <…> возят свои семьи, ездят на работу, на отдых. Ничего страшного с праворульными машинами, на мой взгляд, нет".

Новичков подчеркнул, что при обсуждении вопроса отказа от использования праворульных машин "всегда возникает социальная напряженность в регионах Сибири и Дальнего Востока". "Я не знаю и не видел тех исследований, что праворульные машины более опасны и более аварийноемки на дорогах. На мой взгляд, подтверждения этого фактора не существует", - добавил он.

Парламентарий обратил внимание, что Россия развивает собственный автопром, который является леворульным. "Со временем праворульных машин станет меньше, и этой проблемы просто не будет по факту", - объяснил Новичков.