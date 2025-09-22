Более 200 детей из РФ и Белоруссии участвуют в кинофестивале "Бумеранг"

В течение 20 дней участники снимут учебные медиаработы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. XX Всероссийский детский кинофестиваль "Бумеранг" стартовал во Всероссийском детском центре "Орленок", в нем принимают участие более 200 детей из России и Белоруссии, которые подготовят конкурсные работы о геноциде советского народа в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Музея Победы.

Участниками мероприятия стали более 200 юных кинематографистов из 98 детских и юношеских медиастудий России и Белоруссии - победители международного подросткового конкурса историко-документальных медиаработ "Без срока давности: непокоренные". В течение 20 дней участники снимут учебные медиаработы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Созданные фильмы пополнят Фонд медиаработ о геноциде советского народа, говорится в сообщении.

В ходе церемонии открытия фестиваля участникам огласили приветствие президента РФ Владимира Путина. Глава государства в своем обращении отметил, что в год 80-летия Победы центральной темой творческих работ станут кинокартины, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне и истории России.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Музея Победы и Фонда президентских грантов. За 20 лет существования фестиваля в нем приняли участие более 60 тыс. детей и подростков.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.