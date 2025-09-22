Подтопленными сохраняются 12 приусадебных участков

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вода ушла из ранее подтопленных на территории Дагестана жилых домов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время подтопленных жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 приусадебных участков", - сказали в министерстве.

Также остается подтопленной одна автомобильная дорога, организован объезд.

По данным МЧС, в результате ливней в 10 муниципальных образованиях Дагестана произошло нарушение энергоснабжения, его подача восстановлена. Были подтоплены 29 жилых домов, 40 приусадебных участков, 64 участка автомобильных дорог и мост. Нарушалось транспортное сообщение с 37 населенными пунктами.