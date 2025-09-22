На Ставрополье более 20 населенных пунктов останутся без воды

Пройдут аварийно-восстановительные работы, которые продлятся 72 часа

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Более 20 населенных пунктов Ставропольского края останутся без водоснабжения 22 сентября в понедельник с 22:00 мск. Аварийно-восстановительные работы продлятся 72 часа, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Сегодня с 22 часов в Минераловодском округе, Железноводске и ближайших населенных пунктах будет временно ограничено водоснабжение. Мера вынужденная: Крайводоканал проведет аварийно-восстановительные работы на канализационных коллекторах в районе главной насосной станции в Минводах. Работы рассчитывают завершить за 72 часа", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

В зоне ограничения - города Минеральные Воды и Железноводск, села Левокумка, Побегайловка, Канглы, поселки Железноводский, Ленинский, Бородыновка, Кумагорский, Евдокимовский, Змейка, Анджиевский, Первомайский, Новотерский, хутора Красный пахарь, Садовый, Быкогорка, Воронов, Привольный, Возрождение, а также часть поселка Иноземцево. В верхней части Иноземцева и районе Капельница вода будет подаваться в штатном режиме.

"Ситуация создает неудобство, но работы необходимы. Важно сейчас отремонтировать коллекторы, чтобы избежать серьезной аварии в будущем. Главам Железноводска, Минераловодского и Предгорного округов вместе с Водоканалом необходимо постоянно информировать жителей о ситуации и организовать подвоз воды. Крайводоканалу - сделать все возможное для проведения ремонта в максимально короткие сроки. Будьте на связи с людьми, реагируйте на запросы о подвозе воды", - отметил Владимиров.