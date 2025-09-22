Так уклонист получил бы отсрочку от мобилизации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Священник из Волынской области на западе Украины за $10 тыс. посвятил военнообязанного украинца в дьяконы, чтобы тот получил отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

"Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, священник предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тыс. гривен (более $1,9 тыс. - прим. ТАСС) он получил на банковскую карточку, остальные $8 тыс. - наличными во время личной встречи", - приводит слова Шевченко украинское издание zaxid.net.

Как отметила Шевченко, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме священника и нашли там "вещественные доказательства". Священнослужителю уже предъявили обвинения, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Шевченко при этом не уточнила, священником какой церкви является обвиняемый - канонической Украинской православной церкви (УПЦ) или так называемой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.