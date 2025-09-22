Температура в республике едва пересечет отметку в плюс 10 градусов

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Петрозаводска планируют начать подачу тепла в жилые дома с 23 сентября. Об этом во время планерки в городской администрации сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ Илья Михачев.

"На прошлой неделе мы начали сезон для социальных учреждений. <...> В связи с погодными условиями мы будем ходатайствовать о начале отопительного сезона для прочих потребителей, в том числе многоквартирных домов, с завтрашнего дня", - сказал Михачев.

По данным Карельского гидрометцентра, в ближайшие дни температура в республике едва пересечет отметку в плюс 10 градусов, а по северным районам - плюс 6. В ночные часы вероятны заморозки. Похолодание будет сопровождаться дождями, не исключено и выпадение первого снега. Однако позже возможно возвращение солнца и тепла.