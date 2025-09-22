Открытым в Петропавловске-Камчатском ПВР воспользовались 199 человек

Продолжается обследование домов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Почти 200 человек воспользовались возможностью переночевать в пункте временного размещения (ПВР), открытом после землетрясения 19 сентября. Об этом сообщили в центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

"Сегодня, 22 сентября, пункт временного размещения, организованный для граждан, опасающихся находиться в многоквартирных домах в ночное время из-за сейсмической активности, будет закрыт. За три дня работы пункта временного размещения его услугами воспользовались 199 граждан, включая 80 детей", - сообщили в ведомстве.

В Авачинской агломерации, в которую входят города Петропавловск-Камчатский и Елизово с прилегающими населенными пунктами и аэропортом, Паратунская рекреационная зона и территория закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Вилючинск, продолжаются работы по визуальному обследованию жилого фонда и объектов социального назначения. Обследованы 89 жилых домов.

"Определено, что обследованию подлежат 366 домов, отобранных муниципалитетами совместно с ГЖИ и НИЦ "Строительство" на основании визуального осмотра: 187 - в Петропавловске-Камчатском, 97 - в Елизовском городском округе, 82 - в Вилючинском городском округе", - сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов.

Утром 19 сентября у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, силой до 6 баллов - в отдельных населенных пунктах Елизовского округа, до 4 баллов - в Усть-Камчатском округе. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами на восточном побережье полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.