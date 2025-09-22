Мишустин предложил расширить список экзаменов для поступления на микроэлектронику

Премьер обсудил этот вопрос с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и исполняющим обязанности ректора Уральского федерального университета Ильей Обабковым

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что перечень дисциплин, которые необходимо сдавать для поступления по профилю микроэлектроника, может быть расширен за счет смежных предметов. Это даст абитуриентам дополнительные баллы при поступлении.

Такую вероятность премьер обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и исполняющим обязанности ректора Уральского федерального университета Ильей Обабковым на выставке в рамках российского форума "Микроэлектроника 2025".

"Вы говорите о том, что микроэлектроника для Уральского университета - это сквозная тема, связанная с математикой, физикой, химией, радиохимией, электродинамикой, материаловедением. Это абсолютно очевидно. Мы как раз с Валерием Николаевичем Фальковым недавно говорили о том, что возможно сделать какие-то решения, чтобы ребята, которые поступают, могли бы осваивать и сдавать, в том числе и смежные специальности, которые были бы интересны. Например, химию при поступлении на факультет электроники. Факультативно, скажем так, но с возможностью поддержки в виде дополнительных баллов", - сказал премьер.

Министр в свою очередь подтвердил, что идея обсуждается. "Мы обсуждали и думаем усилить в качестве возможной четвертой по выбору дисциплины, в зависимости от специальности. Скажем, у нас есть микроэлектроника, то могла бы быть четвертой дисциплиной химия. В случае, если ты получаешь более 70 баллов, то ты получаешь дополнительные баллы для поступления. Тем самым лучше готовить студентов заранее для освоения этих сложных специальностей, таких как микроэлектроника", - сказал Фальков.

Мишустин призвал в этом вопросе быть крайне аккуратными и послушать специалистов, которые набирают ребят.