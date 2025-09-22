Жителей призвали не отправлять детей с симптомами заболевания в образовательные учреждения

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Карантин введен из-за ОРВИ в 163 классах и 17 детсадовских группах в Омске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"На 22 сентября по причине ОРВИ закрыты на карантин 163 класса в 42 школах и 17 групп в 11 детских садах", - сказали в пресс-службе.

В региональном управлении Роспотребнадзора жителей призвали не отправлять детей с симптомами заболевания в образовательные учреждения и принять участие в прививочной кампании против гриппа. По состоянию на 9 сентября в регионе было привито более 240 тыс. человек, включая более 45 тыс. детей, что составляет около пятой части от плана.