Трамваи задерживаются на востоке Москвы

Сообщается, что задержка произошла из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трамваи № 11 и № 12 задерживаются на Измайловском проспекте в Москве из-за препятствия на контактной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Измайловском проспекте (в районе остановки "Метро Партизанская") из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются трамваи № 11 и № 12", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты временно изменены. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей.