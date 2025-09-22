Руководитель агентства Вероника Скворцова назвала создание центра символом возрождения медицинской инфраструктуры ДНР

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе за первые полгода работы оказали специализированную медицинскую помощь более чем 52 тысячам пациентов. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа.

По ее словам, создание многопрофильного медицинского центра агентства в Мариуполе стало символом возрождения медицинской инфраструктуры Донецкой Народной Республики и других воссоединенных регионов, а также социально значимым проектом, направленным на улучшение качества жизни, здоровья и благополучия жителей России.

"За первые полтора года работы уже оказана специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь более чем 52 тысячам пациентов, в том числе по медицинской радиологии", - сказала она.

Скворцова также отметила, что Россия и Никарагуа прошли большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства. "Мы высоко ценим, что, несмотря на значительное внешнее давление и несправедливую критику со стороны недружественных сил, наши никарагуанские друзья приняли решение приехать в Москву и <...> подписать соглашение о сотрудничестве с пятью воссоединенными регионами России Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями, а также городом федерального значения Севастополем. Мы все приветствуем это подписание и уверены, что оно послужит развитию сотрудничества на благо народов двух стран", - отметила Скворцова.