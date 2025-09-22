К участию пригласят молодых людей от 16 до 25 лет

ГЕНИЧЕСК, 22 сентября. /ТАСС/. Движение первых Херсонской области проведет в октябре молодежный чемпионат по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщил ТАСС председатель Движения первых Херсонской области Алексей Лаврентьев.

По его словам, к участию пригласят ребят от 16 до 25 лет.

"У нас есть региональный проект "Чемпионат по оказанию первой медицинской помощи", в рамках которого ребята показывают свои навыки и соревнуются в этой сфере. Мы планируем провести его в октябре при участии студентов Генического медколледжа, "Волонтеров-медиков" и активистов других молодежных объединений, в том числе Движения первых", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что это мероприятие полезно для региона, где введено военное положение. "У нас сохраняется повышенная опасность по сравнению с другими регионами РФ. Иногда прилетают дроны, иногда обстреливают наши мирные города. Соответственно, навык оказания первой медицинской помощи жизненно необходим", - добавил он.