Общая сумма компенсаций составила 25,5 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. собственников утраченного в результате атак Вооруженных сил Украины жилья в Белгородской области получили выплаты на общую сумму 25,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодня 4 580 собственников получили денежные средства на спецсчета на общую сумму в 25,5 млрд рублей. Из них 4 035 уже зарегистрировали право собственности на новые дома и квартиры взамен утраченных. Еще 147 сейчас в процессе оформления права собственности на новое жилье, в стадии подбора - 394 жителя", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, власти региона продолжают перечислять денежные средства на спецсчета оставшимся собственникам утраченных жилых помещений. Им остается выплатить порядка 600 млн рублей.