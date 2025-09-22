При этом, как отметил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, какие штаммы будут циркулировать, достаточно сложно предсказать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Традиционный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидают в России в осенне-зимний период, предположительно, в этом сезоне будет доминирование вирусов гриппа А. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов на VI Международном форуме "Дни вирусологии - 2025" в Санкт-Петербурге.

"Когда начнется подъем заболеваемости. В целом мы знаем, что это должно произойти в осенне-зимний период. А дальше все гораздо сложнее. <…> Вирусы те же, ничего не меняется, что в прошлом, позапрошлом [сезоне]. Но штаммы постоянно разные", - сказал он.

Готовиться к предстоящему подъему заболеваемости начали еще в феврале. Тогда Всемирная организация здравоохранения назвала определенные штаммы, чтобы производители вакцин их учли. При этом, как отметил Лиознов, какие штаммы будут циркулировать, достаточно сложно предсказать. По его словам, в позапрошлом сезоне в основном циркулировал вирус H3N2. Это привело к формированию определенного естественного иммунитета. В 2024-2025 гг. вирус гриппа В был одним из доминирующих, и также фиксировалась социркуляция вирусов гриппа H1N1.

"Поэтому, конечно же, на следующий сезон у нас прогноз, что будет преимущественное участие вирусов гриппа А, возможно, H3N2, потому что наибольшая концентрация была в позапрошлом сезоне, ну и незначительное распространение вируса гриппа В", - отметил он.

Лиознов подчеркнул значимость вакцинации. Прививки позволяют предупредить тяжелое течение гриппа.

VI Международный форум "Дни вирусологии - 2025" проходит 22-23 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие посвящено 80-летию со дня рождения академика РАН О. И. Киселева. Эксперты обсудят актуальные вопросы диагностики, профилактики и терапии инфекционных заболеваний, особое внимание будет уделено респираторным инфекциям.