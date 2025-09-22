Обновленное значение составляет 26,5 градуса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Температурный максимум обновлен в Москве в день осеннего равноденствия 22 сентября, новое значение составляет 26,5 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самая последняя информация говорит о том, что температура в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 26,5 градуса, то есть на 0,4 единицы обновила предыдущий рекорд", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что тепло в столице объясняется тем, что на текущий момент воздух в Москву поступает из жарких регионов Африки. "Во вторник конвергенция воздушных масс с юго-запада и северо-запада приведет к тому, что утром минимальное значение температуры составит 16-18 градусов. Это летняя температура, которая на 5 градусов выше нормы. Но уже к 18-19 часам температура резко понизится до 10-12 градусов", - заключил Вильфанд.