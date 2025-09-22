Врачи в Кировской области удалили мужчине опухоль шеи размером с голову

Опухоль росла 16 лет

КИРОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Хирурги Кировской областной клинической больницы удалили 65-летнему мужчине опухоль шеи, которая росла 16 лет. Опухоль достигла размеров трехлитровой банки и стала самой большой липомой, удаленной за всю историю хирургического отделения, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Хирурги областной больницы избавили 65-летнего мужчину от опухоли шеи размером с голову. Врачи были поражены тем, что 65-летний мужчина обратился к врачу только тогда, когда образование на шее стало размером с его голову: опухоль росла более 16 лет", - говорится в сообщении.

Как отметил заведующий хирургическим отделением №1 Кировской областной клинической больницы Игорь Попырин, операция по удалению гигантской липомы - доброкачественной опухоли из жировых клеток, расположенной на задней поверхности шеи - прошла успешно, но потребовала от врачей ювелирной точности. "Образование размером с трехлитровую банку стало самой большой жировой структурой этой локализации, удаленной за всю историю хирургического отделения", - рассказал специалист.

Попырин объяснил, что причины развития липом до конца не ясны - нарушение жирового обмена, генетическая предрасположенность или закупорка сальных желез. "Обычно такая опухоль растет медленно и безболезненно, поэтому многие пациенты откладывают визит к специалисту, надеясь, что образование исчезнет самостоятельно. Если липома растет, то никакие мази и народные средства не помогут. Единственный эффективный способ лечения - хирургическое удаление", - подчеркивает Попырин.

Заведующий отделением отметил, что это не первый запущенный случай опухолей мягких тканей за последнее время. Он предупредил, что длительное существование любых опухолей несет потенциальный риск озлокачествления, и призвал быть внимательнее к себе и своим близким.