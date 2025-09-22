Из-за особенностей мутаций геновариант коронавируса SARS-CoV-2 XFG более заразный и лучше "уклоняется" от антител

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Новый геновариант коронавируса SARS-CoV-2 XFG, получивший название "Стратус", не вызывает более тяжелого течения болезни. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов на VI Международном форуме "Дни вирусологии - 2025" в Санкт-Петербурге.

"Сегодня, как вы видите, достаточно все скромно - фактически преобладает линия XFG, этот рекомбинант омикрона, и, как мы с вами знаем, "Стратус". <…> Да, возможно, мы больше болеем, но тяжелее не становится. И будем надеяться, что и все последующие дочерние и прочие линии не будут вести к утяжелению [течения болезни]", - сказал он.

"Стратус" - это новый вариант COVID-19, который в основном вызывают два штамма вируса SARS-CoV-2: XFG и XFG.3. По крайней мере в Великобритании, где болезнь также получила распространение, на них пришлось около 30% случаев.

Впервые новый вариант коронавируса был обнаружен в январе на территории Южной Азии. Через полгода, в июне, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как "вариант, находящийся под наблюдением" из-за его быстрого распространения по всему миру. Из-за особенностей мутаций этот штамм омикрона более заразный и лучше "уклоняется" от антител.

VI Международный форум "Дни вирусологии - 2025" проходит 22-23 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие посвящено 80-летию со дня рождения академика РАН О. И. Киселева. Эксперты обсуждают актуальные вопросы диагностики, профилактики и терапии инфекционных заболеваний, особое внимание будет уделено респираторным инфекциям.