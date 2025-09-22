Первый снег ожидается в нескольких регионах Северо-Запада России

В Карелии, на севере Коми и Архангельской области снег может выпасть уже на этой неделе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Метеорологическая осень наступила в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, где после продолжительного бабьего лета почти повсеместно похолодало, пришли дожди с порывистым ветром. В Карелии, на севере Коми и Архангельской области на этой неделе ожидается первый снег, а в Новгородской, Псковской и Калининградской областях воздух будет прогреваться до 16-23 градусов тепла, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге неделя началась под влиянием тыловой, холодной части североатлантического циклона "Бернвард". Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале, в регионе ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха в Петербурге будет до +18 градусов, в Ленинградской области - от +13 до +18, на востоке - до +21. Согласно прогнозу петербургского Гидрометцентра, ближайшие дни в городе также будут с дождями, к середине недели похолодает до +11.

В Карелии с понедельника температура едва пересечет отметку +10 градусов, по северным районам - +6. В ночные часы вероятны заморозки, похолодание будет сопровождаться дождями. Не исключено выпадение первого снега, сообщили в Карельском гидрометцентре. Первый снег ожидается на этой неделе и на севере Республики Коми, куда пришло первое этой осенью ощутимое похолодание, оно сопровождается дождливой и ветреной погодой. По данным ЦГМС Коми, в среду и четверг с севера опустится холодный атмосферный фронт, за которым распространится арктический воздух, дневная температура понизится сразу на 8-10 градусов и составит днем всего 3-8 градусов тепла, ночью - заморозки до -5 градусов.

Первый снег возможен и в Архангельской области, где, по данным Севгидромета, ожидается по-осеннему прохладная погода, будет дождливо и ветрено. Температурный фон начнет понижаться и составит ночью +2, +7 градусов, к концу рабочей недели - местами до -2, днем +5, +10. В Ненецком автономном округе тоже наступает осень, ожидаются дожди и туманы, ветер местами порывами до 17-22 метров в секунду. Температура ночью составит +3, +8, днем в начале недели - до +12 градусов.

В Мурманской области эта неделя будет дождливой, в разных районах региона ожидается сильный ветер. По данным Мурманского гидрометцентра, температура воздуха составит 5-10 градусов тепла с дальнейшим понижением до +3, +8.

В Вологодской области большую часть сентября стояла теплая погода. Сейчас в атмосфере происходят кардинальные перестройки, в результате наступит прохладная погода, соответствующая климату. По прогнозу Вологодского ЦГМС, в понедельник воздух прогреется до +23 градусов, но уже во вторник днем не выше +12, +15. В среду и четверг похолодание продолжится, сопровождаемое кратковременными дождями и порывистым ветром. В пятницу на фоне роста атмосферного давления и прояснений станет еще холоднее: в ночные часы до +0, +3 градусов, днем около 10 градусов тепла. Среднесуточная температура будет близка к климатической норме.

Астрономическая осень на Балтике

На территории Псковской области 23 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, температура воздуха ночью - от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +19 градусов. По прогнозам Псковского ЦГМС, с середины недели в регионе будет ясная и облачная погода, без осадков. В дневные часы столбик термометра будет показывать около +16 градусов, а по ночам - около +6. Такая солнечная погода продержится как минимум до начала октября.

"В понедельник северо-запад России будет находиться в тыловой части уходящего на северо-восток циклонического вихря. Сохранится теплая погода, среднесуточные показатели температуры воздуха превысят климатическую норму на 4-6 гр. Днем кое-где, преимущественно на юго-востоке, пройдут небольшие дожди, усилится юго-западный ветер до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время от 12 до 17 градусов, днем от 18 до 23 тепла", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Калининградской области после по-летнему жарких выходных, с температурой воздуха днем до 28 градусов тепла, пришла осень, и всю начавшуюся неделю термометры будут показывать не более +16 градусов дневного максимума, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Началась астрономическая осень. 22 сентября - день осеннего равноденствия, и похолодало очень четко, как по расписанию", - сказала дежурный синоптик в беседе с корреспондентом агентства. Приходит холодный фронт, он и определяет температуру, добавила собеседница, заметив, что небольшие осадки возможны лишь в понедельник. "Ну а дальше все дни недели без осадков. В безоблачном небе ночные температуры составят 3-8 градусов тепла, а дневные - лишь 14-16 градусов со знаком плюс. Ветер будет, но умеренный, заключила сотрудница Гидрометцентра.