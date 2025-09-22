Перед министерством образования региона поставили задачу подготовить документы, чтобы году начать работы в 2025 году, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Специализированный военно-тактический городок для молодежи планируется создать в Саратове для развития военно-прикладного спорта. Начать работы по его организации намерены в 2025 году, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона обсудил инициативу в центре допризывной подготовки молодежи "Авангард", который посетил ранее с участником программы "Наши герои" Юрием Чибисовым.

"Сейчас занятия в "Авангарде" проводятся в основном в учебных классах, что однозначно недостаточно для освоения полученных знаний на практике. По мнению военнослужащих, для развития военно-прикладного спорта необходимо создать специализированный городок. В качестве базы для размещения можно задействовать территорию лагеря "Дубки", - отметил Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что перед министерством образования региона поставили задачу подготовить необходимые документы, чтобы в этом году начать работы по созданию военно-тактического городка. На это планируют направить 9,3 млн рублей.

"Уверен, что такой городок даст гораздо больше возможностей для развития военно-прикладного спорта, который становится все популярнее среди саратовской молодежи. В этом году региональная команда показала достойный результат в игре "Зарница", заняв второе место на соревнованиях в ПФО", - добавил Бусаргин.