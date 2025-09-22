Соревнования пройдут с 22 по 26 сентября

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия IV Всероссийских соревнований по стрельбе из лука "Кубок Генерального прокурора Российской Федерации" прошла в Казани. Турнир открыл генпрокурор России Игорь Краснов, передает корреспондент ТАСС.

"Уже четвертый год мы с вами встречаемся на различных аренах нашей большой и необъятной страны. Сегодня очередной турнир у нас проходит здесь. Мы рады всех вас видеть и приветствовать. Стрельба из лука требует большой концентрации. Безусловно, я хотел бы пожелать вам спортивной борьбы, честной борьбы, чтобы ваши стрелы летели в правильном направлении, и самое главное - ярких спортивных интриг", - сказал Краснов на церемонии открытия.

Соревнования пройдут с 22 по 26 сентября на стадионе "Ак Барс Арена". В этом году на участие заявились рекордные 600 спортсменов из более чем 40 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую область.

Кубок разыгрывается в двух возрастных категориях: 14-17 и 18-20 лет, в дисциплинах классического и блочного лука. Призерами станут 96 участников, 16 из которых получат Кубок Генпрокурора.

Ранее турнир принимали олимпийский стадион "Фишт" в Сочи и спорткомплекс "Лужники" в Москве.