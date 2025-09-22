Продолжаются работы по проектам-победителям Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Благоустройство порядка 3,2 тыс. общественных и дворовых территорий в России завершено за восемь месяцев 2025 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"С начала года завершено благоустройство порядка 3,2 тыс. общественных и дворовых территорий по всей стране. Параллельно продолжаются работы по проектам-победителям Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Важной частью работы также остается сохранение исторической памяти", - приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что в общей сложности работы завершены более чем на 2,2 тыс. общественных пространств и 985 дворовых территориях.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" с начала текущего года стал частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ранее Хуснуллин сообщал, что с 2019 года в рамках проекта было благоустроено 77 тыс. общественных и дворовых территорий и реализовано 934 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Согласно итогам X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды и IV конкурса для регионов Дальнего Востока, определены 294 победителя, в том числе 54 проекта из Дальневосточного федерального округа (ДФО), которые будут реализованы в 2026-2027 годах.

"Работа в рамках проекта приносит не только социальный, но и экономический эффект. Благодаря консолидированным усилиям правительства РФ, Минстроя, субъектов и профессионального экспертного сообщества в 83 регионах страны создано порядка 27 тыс. новых рабочих мест и введено более 6 тыс. объектов предпринимательской деятельности", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.