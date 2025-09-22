Это позволит повысить пропускную способность трассы и улучшить условия для перемещения грузов и пассажиров

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Дорогу, связывающую сразу три республики Северо-Кавказского федерального округа, открыли после капитального ремонта в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию автодорогу Дейское - Нижний Курп - граница с РСО "Алания". Эта дорога играет стратегическую роль, соединяя сразу три республики - КБР, Осетию и Ингушетию, а также входят в состав опорной сети автодорог России. Реализация проекта позволит повысить пропускную способность трассы и улучшить условия для перемещения грузов и пассажиров", - говорится в сообщении.

Проект реализован по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Протяженность участка - 5,8 км. Специалисты обновили дорожное покрытие, модернизировали инфраструктуру - освещение, водоотведение, разметку. Чтобы ускорить процесс, строители задействовали мобильный асфальтовый завод непосредственно рядом с объектом.

"Обновленная трасса станет важным элементом транспортного каркаса региона, повысит удобство поездок и обеспечит новые возможности для развития экономики и межрегиональных связей", - отметили в ведомстве.