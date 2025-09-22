В регионах Приволжского федерального округа обещают жару до 32 градусов в начале недели, а затем резкое похолодание с дождями и снегом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Жара до 32 градусов в начале недели, а затем резкое похолодание с дождями прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе, в Пермском крае возможен мокрый снег. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

"На этой неделе саратовцы почувствуют все аспекты погоды, от жарких дней до холодных и дождливых. В начале рабочей недели Саратовская область будет располагаться на северной периферии антициклона, поэтому с понедельника до среды осадков не ожидается. Начиная с ночи четверга и до ночи субботы, регион будет находиться под влиянием циклона: пройдут атмосферные фронты, которые принесут дожди различной интенсивности", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

По ее словам, на этой неделе жителей также ждут температурные качели. Во вторник и среду среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 5-8 градусов: днем прогнозируется от 26 до 32 градусов жары, в ночные часы от 9 до 14. В четверг днем похолодает до 8-12 градусов на левобережье и до 15-21 на правобережье. Ночные температуры в пятницу будут колебаться от 2 до 7 градусов, а дневные от 7 до 12.

В соседней Самарской области начало недели также будет по-летнему теплым и без осадков: во вторник днем воздух прогреется до 29 градусов, в среду до 26. Резко похолодает с четверга, когда столбики термометров днем опустятся до 13 градусов. В пятницу температура понизится до 8 градусов, ожидается дождь. В Чувашии, где сейчас до 26 градусов тепла, в середине недели похолодает до 16 градусов.

Теплая погода без осадков сохранится до четверга и в Оренбургской области. Во вторник днем в регионе ожидается до 29 градусов жары, в среду - до 30, а в четверг - до 27. При этом в четверг местами в северо-западных районах пройдет кратковременный дождь. С пятницы в регионе ожидается классическая осень - с дождями и похолоданием.

В ближайшие дни до 28 градусов тепла ожидается в Татарстане. А в соседней Кировской области, где во вторник воздух прогреется до 19 градусов, к четвергу похолодает до 8-10 градусов. При этом пройдут дожди, утром возможны заморозки. Летнее тепло ожидается во вторник и в среду в Башкирии, где воздух прогреется до 27 градусов. В пятницу в республике возможны интенсивные осадки - зона с дождями будет проходить от Башкирии на Свердловскую область через юго-восток Пермского края.

Заморозки и снег

Погода в Пермском крае также будет разнообразной: во вторник на юге региона ожидается почти летнее тепло до 24 градусов и грозы, а в конце недели на востоке может выпасть снег. Как отмечают специалисты, волны тепла и холода скомпенсируют друг друга, в итоге средняя температура воздуха в Прикамье на неделе будет на 1 градус выше нормы. Количество осадков при этом пока ожидается меньше нормы на северо-западе и больше нормы на юго-востоке края.

Заметное похолодание в Пермском крае произойдет в четверг, когда ночные температуры опустятся до 0, а дневные не превысят 10 градусов тепла. В субботу в регионе в течение суток ожидается 1-6 градусов тепла, а на востоке края вероятен переход дождя в мокрый снег. В воскресенье потепления не произойдет, температура воздуха останется в тех же пределах.

Пожарная опасность

Высокая пожарная опасность сохраняется в лесах ПФО, в том числе в Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областях. Как отметили саратовские синоптики, дожди, которые пройдут в середине недели, понизят уровень пожарной опасности в Саратовской области. К тому же, низкий температурный фон будет препятствовать ее нарастанию.