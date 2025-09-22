Фильмом открытия станет музыкальная сказка "Огниво против Волшебной скважины"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Гости II Московского международного кинофестиваля молодежных фильмов "Высоко", который откроется в столице 25 сентября, смогут бесплатно посмотреть свыше 60 лент, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Фестиваль "Высоко", организованный Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента в рамках проекта мэра "Москва - город кино", пройдет в столице с 25 по 28 сентября 2025 года. Зрители смогут бесплатно посмотреть более 60 кинокартин, снятых о молодежи и для молодежи", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что гости торжественной церемонии открытия фестиваля станут первыми посетителями нового многофункционального зала "Горький холл", расположенного в историческом здании Киностудии Горького. Его реконструкцию завершили в год 110-летия киностудии. Откроет церемонию выступление гендиректора киностудии Юлианы Слащевой. "Почетными гостями церемонии станут известные представители индустрии кино и медиа, в том числе артист Егор Дружинин, еще в детстве прославившийся ролью Пети Васечкина, и Роман Маякин, снявшийся во множестве проектов, например, сериалах "Триггер" и "Эпидемия", фильмах Киностудии Горького "Московская касса невест" и "Тур с Иванушками", - добавили в пресс-службе.

Фильмом открытия станет музыкальная сказка "Огниво против Волшебной скважины" (Россия, реж. Анджей Петрас, 2025), снятая по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена и сочетающая кукольную анимацию с игрой реальных актеров. Кино зрителям представит творческая группа проекта. Главная тема фестиваля в этом году - возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества. Зрителям покажут две конкурсные и четыре внеконкурсные программы, в которые вошли игровое, документальное и научно-популярное кино, анимация, а также экспериментальные и учебные проекты из разных стран мира.

Показы пройдут на нескольких площадках столицы, в их числе также кинотеатр "Пионер" и кинотеатры сети "Москино". Также в рамках фестиваля организуют серию мастер-классов от ведущих специалистов медиаиндустрии, практические занятия для начинающих кинематографистов и творческие встречи.

