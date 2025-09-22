Еще 145 рейсов запланировано до конца дня

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. В аэропорту Сочи, где в ночь на понедельник вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, обслужили 189 рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Еще 145 рейсов запланировано до конца дня.

"На текущий момент 97 рейсов успешно вылетели с начала суток, 92 рейса совершили посадку в аэропорту Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца дня в аэропорту запланировано еще 82 рейса на вылет и 63 - на прилет. Аэропорт совместно с авиакомпаниями продолжает восстанавливать график полетов.

В ночь на понедельник на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения, он временно не принимал и не отправлял самолеты. Экипажи 18 рейсов в связи с ситуацией приняли решения об уходе на запасные аэродромы, к текущему моменту все самолеты вернулись в Сочи, аэропорт приступил к работе по фактическому расписанию. По данным пресс-службы авиагавани, днем в понедельник на вылет задерживалось 20 рейсов.