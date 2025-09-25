Список востребованных рабочих профессий, необходимых для успешного технологического развития нашей страны, расширяется от года к году. Однако для того, чтобы молодые люди могли овладевать актуальными профессиями, нужно, чтобы кто-то их этим профессиям обучил. Следовательно, необходимы программы для самих преподавателей, мастеров и методистов профессиональных образовательных организаций.

Именно такие программы повышения квалификации реализует сегодня ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" (ИРПО) в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

От теории к практике

Теория — это основа любых знаний, с этим трудно спорить. Однако без навыков применения этих знаний на практике едва ли они могут считаться достаточными. Вот почему характерная особенность обучающих модулей программ ИРПО в том, что они ориентированы главным образом на практическую подготовку педагогов и методистов. Другими словами, сами преподаватели проходят стажировки на предприятиях. И не просто предприятиях, а ведущих представителях своих отраслей. Обстановка реального производства, знакомство с современными технологическими и бизнес-процессами, включая цифровые и технологии бережливого производства, — все это получают слушатели, обогащая собственный опыт и приобретая новые профессиональные компетенции. По словам проректора ИРПО Светланы Наумовой, миссия проекта — не просто повысить квалификацию педагогов, а создать крепкую и при этом динамичную систему обновления среднего профессионального образования (СПО). "Тесное сотрудничество с производством — это ключ к качественной подготовке специалистов, соответствующих требованиям современного рынка труда и способствующих экономическому росту страны", — убеждена она.

© Пресс-служба ИРПО

Кто участвует

Напомним, что федеральный проект "Профессионалитет" — это 506 образовательных кластеров в 86 регионах России, где обучается более 1,77 млн студентов. Одним из направлений проекта как раз и выступает программа повышения квалификации, которую реализует ИРПО. В 2025 году около 3 тыс. преподавателей, мастеров производственного обучения и методистов СПО проходят стажировку в рамках проекта на более чем 100 предприятиях и организациях.

Перед тем как стать партнерами ИРПО, предприятия участвуют в отборе. Каждая стажировочная площадка имеет свои, зачастую уникальные особенности, но тем не менее все должны отвечать определенным требованиям: обладать современной технологической базой, располагать квалифицированными кадрами, иметь успешный опыт обучения специалистов, профориентации и наставничества.

Даже небольшой список участников проекта подтверждает заинтересованность в нем именно лидеров своих секторов экономики: ОАО "Российские железные дороги", Росатом, ОАО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод", ООО "Яндекс", ГК "Эконива", АНО "Академия гостеприимства "Космос", научно-технологический университет "Сириус", ООО "Русал" и др.

Новые навыки — новые возможности

Принимая участие в реальных производственных процессах, непосредственно влияя на жизнь предприятия, педагоги-стажеры получают поистине бесценный опыт. "Мы познакомились с полным циклом производства — от подготовки сырья до создания готовой продукции. Поработали на испытательных стендах, разрывных машинах, изучили современное оборудование, — рассказывают о собственном опыте стажировок преподаватели Балаковского политехнического колледжа Любовь Хаустова и Марина Горбатова. — Теперь сможем объяснить студентам не только теорию, но и показать, как это работает в жизни". Именно практическое понимание современных технологий позволяет готовить профессионалов, чьи знания и навыки соответствуют актуальным требованиям, говорит начальник отдела продаж академии "Бизнес Кар" Алексей Щербаков. По его словам, главное, чтобы после стажировки педагоги четко поняли, какие компетенции у студентов им необходимо развивать.

Того же мнения придерживаются и руководители предприятий-партнеров: сотрудничество с учебными заведениями СПО не только помогает им получить в будущем подготовленные кадры, но и сокращает время адаптации молодых специалистов к реальной работе.

Но не менее важным плюсом в организации стажировок, чем приобретение и повышение компетенций, участники проекта считают возможность обзавестись новыми связями, будь то бизнес-партнеры или коллеги из других регионов. Это лишний раз свидетельствует о том, что заинтересованный обмен знаниями и опытом между образованием и промышленностью дает в итоге синергический эффект, помогающий добиваться самых, казалось бы, недостижимых результатов.