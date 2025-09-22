Российский танк продемонстрирован в новейшем облике и оснащен комплексом активной защиты "Арена-М"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) представил диораму, на которой продемонстрирован бой между российским танком Т-90М "Прорыв" и бронетехникой производства стран НАТО. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с выставки "Священный завод" на Киевском вокзале Москвы.

"Впервые широкой публике представлена уникальная диорама, на которой моделируются бой самого современного танка в мире Т-90М «Прорыв» с бронетехникой западного производства: танками Abrams и Leopard, американской самоходной артиллерийской установкой М109 Paladin. Описание танкового боя можно прослушать по специальным QR-кодам на стенде", - сообщили в концерне.

Отмечается, что Т-90М продемонстрирован в новейшем облике и оснащен комплексом активной защиты "Арена-М", который был разработан и модернизирован холдингом "Высокоточные комплексы".

Проект "Священный завод" реализуется АНО "Культура и искусство в регионах" с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". На торжественной церемонии открытия на Киевском вокзале присутствовали представители концерна УВЗ, бывший начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-полковник Сергей Маев, Герои России Михаил Марцев и Айнур Сафиуллин, а также представители Минобороны России, "Рособоронэкспорта", Лиги стендового моделирования, Российского военно-исторического общества, Общероссийского народного фронта, Движения первых, Юнармии и экспертного сообщества.