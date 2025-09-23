С подобной инициативой выступили представители ведущих хозяйств округа

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Первый Совет директоров при главе округа создадут в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий полномочия главы Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.

"Создавая Совет директоров, мы определяем единое пространство взаимодействия бизнеса и муниципалитета, где будут слышны реальные нужды каждого жителя, учтены мнения каждого руководителя и предпринимателя. Наша сила - в людях, живущих здесь, работающих здесь - тех, кто не только словом, но и делом будет способствовать развитию округа", - сообщил Борзов.

По его словам, с предложением создать Совет обратились представители ведущих предприятий округа. "С подобной инициативой выступили представители ведущих хозяйств округа. Коллегиальный общественный орган объединит руководителей предприятий, организаций, предпринимателей, которые готовы и хотят участвовать в создании благоприятных условий жизни в округе", - добавил он.

Он также отметил, что на территории округа действует более 6 тыс. субъектов предпринимательства. "В настоящее время на территории округа действует 6 545 субъектов предпринимательства, среди которых 4525 самозанятых. Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг собственными силами за первое полугодие 2025 года составил 5,9 млрд рублей. Предпринимательская активность в Кочубеевском муниципальном округе демонстрирует устойчивый положительный курс", - рассказал Борзов.