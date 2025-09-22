В мероприятии участвуют более 150 человек из 13 стран

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый Юношеский фестиваль стран БРИКС+ открылся в Казани. В мероприятии принимают участие более 150 молодых представителей из 13 стран, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Мэр Казани Ильсур Метшин в здании нового театра им. Г. Камала открыл первый Юношеский фестиваль стран БРИКС+. В нем принимают участие более 150 молодых представителей из 36 муниципалитетов 13 стран мира: России, Бразилии, Китая, Турции, Ирана, Индии, Египта, ЮАР, Эфиопии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Индонезии", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие молодые люди от 14 до 17 лет.

Центральным событием политической программы фестиваля станет круглый стол в Казанской Ратуше, где участники представят интересы своей страны. 23 и 24 сентября состоится олимпиада школьников городов и партнеров стран БРИКС+ по математике и информатике на базе Казанского федерального университета.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках обширной культурной программы пройдут международный песенный конкурс "БРИКСовидение", шоу национальных костюмов, многочисленные мастер-классы, фестиваль настольных игр. Кроме того, участники фестиваля высадят аллею "Друзья мира", а в гимназии №107 будет создана юношеская библиотека стран БРИКС + с молодежными изданиями из разных стран.

"Заключительным аккордом фестиваля станет большой гала-концерта 26 сентября с участием юных исполнителей их разных стран, а также лучших молодежных и детских творческих коллективов Казани", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе напомнили, что идею проведения такого фестиваля впервые озвучил мэр Казани Ильсур Метшин на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране в апреле прошлого года.