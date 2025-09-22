Госдума 23 сентября рассмотрит законопроекты о защите трудовых прав бойцов СВО

Речь идет, в частности, о продлении на период временной нетрудоспособности работника возможный срок его возвращения на работу после окончания военной службы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 23 сентября рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроекты о дополнительной защите трудовых прав участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"23 сентября депутаты рассмотрят в третьем чтении изменения в Трудовой кодекс РФ и в отдельные законодательные акты, которые позволят дополнительно защитить трудовые права участников СВО", - сказал Володин журналистам.

Речь идет о правительственном законопроекте, который продлевает на период временной нетрудоспособности работника возможный срок его возвращения на работу после окончания военной службы, а также о законопроекте о выплате пособий гражданам, которые не смогли возобновить трудовой договор по состоянию здоровья в течение трех месяцев после окончания военной службы или после выхода из добровольческого формирования.

"По действующему законодательству у них есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте - иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. Иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию - потому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности", - отметил Володин.

Он напомнил, что вопрос поддержки участников СВО остается приоритетными для Госдумы. "На сегодняшний день принято 140 законов. Сформирована система, которая постоянно совершенствуется исходя из вызовов и изменений", - добавил председатель палаты парламента.