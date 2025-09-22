Вадима Агапитова, в частности, назначили ответственным секретарем комиссии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новым председателем Общественной наблюдательной комиссии Москвы избран правозащитник Илья Высотский. Об этом ТАСС сообщил председатель предыдущего состава комиссии Георгий Волков.

"22 сентября Илья Валерьевич Высотский избран председателем нового 7-го состава ОНК города Москвы. Агапитов Вадим Александрович избран ответственным секретарем комиссии", - сказал он.

Высотский - вице-президент благотворительного фонда "Добрые технологии", эксперт комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, а также член Общественного совета при ГУ ФСИН России по Москве.

Члены Общественной наблюдательной комиссии контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. В каждом регионе действует своя комиссия, в ее состав может входить от 5 до 40 человек. ОНК контролируют СИЗО, изоляторы временного содержания, колонии, спецприемники, психбольницы, а также другие места принудительного содержания.