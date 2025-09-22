После этого прошел показ коллекции детской одежды

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина прострочила первую строчку на новой коллекции школьной формы.

"Это удобная школьная форма современного фасона, которая будет удобна школьникам", - отметила Косихина, прострочив изделие, которое войдет в новую коллекцию школьной формы.

Далее прошел первый показ коллекции детской одежды, включающей в себя школьную форму.

Сопредседатель движения "Артель промышленного научного и социального прогресса" Евгений Семилетов сообщил во время показа, что школьникам необходимо предложить три комплекта школьной формы. "Первый вариант на каждый день, второй, официальный, для линеек, третий - для уроков физкультуры", - сказал он.

22 сентября 2025 года в Москве началась акция "Первая строчка", направленная на поддержку и развитие отечественного производства в сфере текстиля и легкой промышленности, сообщила пресс-служба Косихиной.