МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Каждый из более 40 поездов новой модификации "Иволга 4.0" может заменить свыше 600 автомобилей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) Иван Конев, комментируя ход Всероссийской акции "День без автомобиля", которая проходит в 22 сентября.

"ЦППК предлагает автолюбителям поехать на экологичных электропоездах во Всемирный день без автомобиля. Например, каждый современный состав "Иволга 4.0" вмещает примерно на 100 человек больше по сравнению с предыдущей моделью и способен перевозить более 2,5 тыс. пассажиров. Это позволяет ему заменить не менее 600 автомобилей, если в каждом из них будет по четыре человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, электропоезд имеет ряд преимуществ по сравнению с личным автомобилем. Так, километр пути обходится в разы дешевле при нулевых выбросах в атмосферу. Кроме того, пассажиры могут отдыхать в пути вместо того, чтобы концентрироваться на дороге.

"Выбирая пригородные электропоезда, пассажиры ЦППК совершают около 2 млн поездок в сутки. Таким образом, они вносят реальный вклад в улучшение экологической ситуации", - добавил Конев.

Поезда "Иволга 4.0" с тремя дверями в вагонах вышли на маршруты в 2024 году. Не так давно благодаря совместной работе ЦППК с департаментом транспорта Москвы удалось завершить обновление подвижного состава на диаметрах. В настоящее время на маршрутах Московских центральных диаметров курсируют более 100 поездов "Иволга" разных модификаций. "Иволга", "Иволга 2.0", "Иволга 3.0" и "Иволга 4.0". Планируется, что осенью этого года на линии выйдет" Иволга 4.0" в черном цвете.

По сравнению с "Иволгой" предыдущих поколений в новой ускорение увеличилось на 10%, а скорость выросла на 30% - до 160 км/ч. Кроме того, благодаря третьей двери на треть сокращено время посадки и высадки.

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября. Он призван напомнить о вреде чрезмерного использования личного автотранспорта, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству.