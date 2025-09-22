Присутствие животных зафиксировали в национальном парке Подыйи

ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Ареал обитания шакала обыкновенного расширился на Чехию. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Экологи подтвердили появление шакалов в дикой природе Чехии. Их присутствие зафиксировали в национальном парке Подыйи, расположенном в Южноморавском крае на границе с Австрией. Кроме того, в этом регионе на юго-востоке страны шакалы были замечены также в Павловских горах.

Шакалы, которые были истреблены в дикой чешской природе в ХХ веке, естественным образом мигрируют в республику с Балканского полуострова. В Чехию они проникли через Венгрию и Словакию.

Экологи считают, что возможной причиной миграции шакала стал ускоряющийся процесс климатических изменений. Кроме того, под воздействием промышленной деятельности человека меняется ландшафт, что стимулирует миграцию. Принципиальным фактором является отсутствие на новых местах в ареале обитания конкурирующих видов хищников, например, волков.