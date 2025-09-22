Речь идет об оружии несмертельного действия, в частности, полицейских газах, патронах с неубойными пулями, средствах радиоэлектронного подавления

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБA) наделили полномочиями утверждать порядок испытаний специальных средств нелетального действия. Соответствующее изменения внесены указом президента России Владимира Путина.

Речь идет об оружии несмертельного действия. Им, например, пользуются правоохранители для задержания правонарушителей. Это полицейские газы, патроны с неубойными пулями, средства радиоэлектронного подавления, биологические, химические и другие спецсредства.

Указом расширен перечень нормативных актов, которые ФМБА России принимает в пределах своей компетенции. В него включен "порядок проведения медико-биологических и химико-аналитических испытаний образцов специальных средств нелетального действия, включая определение предельно допустимых уровней изменений в организме человека вследствие воздействия поражающих факторов специальных средств нелетального действия".

При этом сами испытания нелетального оружия (в части оценки воздействия на человека), согласно положению, тоже относятся к компетенции ФМБА.