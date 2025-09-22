В Росавиации рассказали о штатной работе аэропортов московского региона

Специалисты ведомства и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе для безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы, сообщили в Росавиации.

Специалисты ведомства и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе для безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в Росавиации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково, аэропорт работает в штатном режиме. В Жуковском отметили, что также работают штатно, ограничения не вводились.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что небо над Москвой полностью закрыто, в московских аэропортах объявлен план "Ковер".

В Росавиации призвали доверять только официальным источникам информации.