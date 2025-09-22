При этом движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали осуществляется без ограничений для всех видов транспорта, сообщил заместитель председателя регионального правительства Георгий Атаров

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. большегрузов ожидают в электронной очереди проезда в Северной Осетии в сторону Грузии, сообщил на аппаратном совещании заместитель председателя регионального правительства Георгий Атаров.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали осуществляется без ограничений для всех видов транспорта. Вместе с тем, наблюдается большое скопление большегрузов, ожидающих проезда через МАПП "Верхний Ларс". В электронной очереди зарегистрировано 2 960 единиц автотранспорта", - сказал Атаров.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.