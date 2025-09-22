Россия увеличила образовательную квоту для Кении до 70 мест

Советник-посланник посольства РФ в Найроби Сергей Ефименко указал, что в 2025 году на 60 имеющихся мест претендовали около 550 кандидатов

НАЙРОБИ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. 60 кенийцев в 2025 году начнут обучение в различных российских вузах. В 2026 году образовательная квота для этой восточноафриканской страны увеличится до 70 мест, сообщил в беседе с ТАСС советник-посланник российского посольства в Найроби Сергей Ефименко.

"Безусловно, мы с трепетным чувством отправляем кенийских студентов в Россию, - отметил он по итогам брифинга в Найроби для учащихся, уезжающих в РФ. - Это уже не первая группа, но мы, естественно, всегда волнуемся за каждого и рассчитываем, что они благополучно устроятся в своих университетах, будут справляться с учебой, а по возвращении принесут огромную пользу для развития своей страны".

По словам дипломата, в Кении существует большая потребность в российском образовании. В этом году на 60 мест претендовали около 550 кандидатов.

"На следующий учебный год нам удалось убедить Москву увеличить квоту для Кении до 70 мест, - подчеркнул Ефименко. - Мы добились значительного прогресса с учетом того, что еще в 2018 году в российских вузах для кенийцев было доступно менее 20 мест. И посольство продолжит свои целенаправленные усилия на этом направлении".

В свою очередь главный секретарь государственного департамента высшего образования и исследований министерства образования Беатрис Муганда Иньянгала в своем письменном приветствии отметила, что Кения "гордится давними и прочными образовательными связями с Россией". По ее словам, направление нескольких десятков кенийских студентов в РФ является "наглядным свидетельством прочного союза и партнерства между двумя государствами" и подтверждает настроенность сторон на дальнейшее укрепление культурных и образовательных связей.