В Шереметьево не менее пяти самолетов находятся в зоне ожидания из-за ограничений

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пять самолетов, следовавших в московский аэропорт Шереметьево, находятся в настоящее время в так называемой зоне ожидания из-за временных ограничений, введенных в воздушной гавани. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"В зоне ожидания как минимум пять самолетов, следовавших в Шереметьево", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет о рейсах из северо-западных регионов страны, а также с востока и юга.

Ранее Росавиация сообщила, что в Шереметьеве введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно подсчетам ТАСС по данным, имеющимся на онлайн-табло воздушных гаваней, в аэропортах Москвы в настоящее время отменили или задержали 37 рейсов. В частности, на 20:19 мск, ранее и в ближайшие несколько часов в аэропорту Шереметьево задержан 21 рейс, один отменен. В Домодедове задержаны девять рейсов, два отменены. Во Внуково были задержаны четыре рейса. В Жуковском о задержках или отменах рейсов не сообщалось.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила беспилотники, летевшие на столицу.