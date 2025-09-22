Подписавшие контракт с МО дополнительно получат единовременную выплату из бюджета в размере 400 тыс. рублей, сообщил глава города Михаил Миненков

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Единовременная региональная выплата военнослужащим-контрактникам в Невинномысске (Ставропольский край) увеличена на 400 тыс. рублей. Теперь она составляет 2,4 млн рублей, сообщил глава города.

"Граждане, подписавшие контракт с Министерством обороны РФ в военном комиссариате города Невинномысск и Кочубеевского округа Ставропольского края с 1 октября и имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Невинномысска, дополнительно получат единовременную денежную выплату из бюджета города в размере 400 тыс. рублей", - написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Миненков.

Таким образом, общая единовременная денежная выплата будет составлять 2,4 млн рублей.

Соответствующий документ на ближайшем заседании рассмотрит городская дума.