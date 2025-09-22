Такая динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием организованных детских коллективов, говорится в сообщении Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в РФ продолжает увеличиваться, по итогам 38-й недели зафиксировано больше 899 тысяч случаев. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. По данным за 38 ю неделю, зарегистрировано более 899 тыс. случаев. Такая динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием организованных детских коллективов. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 16,5 млн граждан", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре проинформировали, также за аналогичный период зарегистрировано 14,8 тыс. случаев COVID 19. Рекомендовано избегать посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении недомогания. В ведомстве посоветовали проветривать помещения, следить за чистотой рук, а при первых симптомах ОРВИ обращаться за медицинской помощью.