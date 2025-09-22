Самым холодным днем недели станет 25 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Климатическая осень начинается в Москве и Подмосковье, совпав с осенью астрономической, старт которой приходится на день осеннего равноденствия. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В тылу активного циклона, проходящего по северу европейской [части] России, произойдет заток холодного воздуха из Арктики далеко на юг", - пояснил собеседник агентства. И если сегодня днем, согласно прогнозам, температура воздуха в столице на фоне облачности с прояснениями и небольшого дождя может подняться до 16-18 градусов, то уже к вечеру она понизится до плюс 10 градусов.

"Северо-западные ветры в сопровождении дождей понизят показания термометров, которые в среду станут соответствовать норме, а в четверг - окажутся ниже нормы примерно на 3 градуса", - продолжил собеседник агентства.

Так, согласно прогнозам синоптиков, в середине недели ночью ожидается не более плюс 9 градусов и дождь, а днем - хоть и без осадков, но до плюс 10-12 градусов. Самым же холодным днем недели специалисты Гидрометцентра РФ называют четверг, 25 сентября, - ночью столбики термометров покажут всего 2-4 градуса выше нуля в столице и от нуля до плюс 5 градусов в Подмосковье. Днем в мегаполисе не выше плюс 11 градусов.

Что же касается окончания недели, то вероятность осадков будет снижаться, а воздух станет на 2-3 градуса теплее. "В пятницу, 26 сентября, и субботу, 27 сентября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью от 1 до 6 градусов выше нуля, днем - до плюс 14 градусов", - заметил собеседник агентства. Ранее в беседе с ТАСС синоптики также не исключили, что в конце рабочей недели в отдельных районах возможен очень небольшой и непродолжительный, но все-таки мокрый снег.

Климатическая осень наступает сразу после по-настоящему июльской погоды, царившей накануне в столице и по области. Более того, как сообщал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в понедельник обновился температурный рекорд дня: воздух на главной метеостанции столицы прогрелся до 26,5 градуса тепла, что выше предыдущего рекордного показателя, принадлежавшего 2018 году, на 0,4 градуса. В целом же, по сведениям метеорологической обсерватории МГУ им. Ломоносова, максимальная температура воздуха 22 сентября впервые для этого дня за всю историю метеонаблюдений в Москве достигла плюс 27,1 градуса.